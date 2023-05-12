Bodrum'da 2 yıl önce ormanı yakan şüpheliyi, telefon mesajı yakalattı



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önceki orman yangınını terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınının isteği üzerine; 100 bin lira karşılığında çıkardığı belirtilen İbrahim Soncul'u (26), cep telefonundaki 'Yaktım ama çabuk söndü' mesajı yakalattı. Soncul 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklandı.

Aydın'da 8 ay önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan ve tutuklanan İsmail Soncul'e ait cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu görüldü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü" mesajı gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleterek HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul'un 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkinde olduğu bilgisine ulaşan Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında da 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi. Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İbrahim Soncul adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptadı.

'İFADE İÇİN UYUŞTURUCU SUÇUNDAN TUTUKLUĞU OLDUĞU CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ'

Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa getirilen İbrahim Soncul'un sorgusunda, "Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım" dedi. Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dün, sevk edildiği adliyede Nöbetçi Mahkemece, tutuklandı.

Öte yandan, İbrahim Soncul'un cep telefonu sinyalinden aynı dönemde Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının çıktığı alanlarda da yakın olduğu ve bu yöndeki araştırmaların da sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-05-12 19:02:29



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