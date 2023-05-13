Aydın BŞB, sezonu 7'nci bitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 7-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda da aynı skorla yenerek sezonu 7'nci sırada tamamladı. Normal sezonu 8'inci basamakta bitiren Aydın temsilcisi, 5-8 Etabı'nda Galatasaray'a elendikten sonra 7-8 Etabı'nda eşleştiği Sarıyer ekibini seride 2-0 mağlup ederek 7'inciliği elde etti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-05-13 11:30:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.