Aydın'da 200 kiloluk kadın ve hastalar oylarını eve gelen sandıkta kullandı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da engelli, yatalak ve oy kullanmaya gidemeyecek kadar hasta olan 8 kişi, evlerine gelen seyyar sandıkta oylarını kullandı. 200 kilo olduğu için yürümekte güçlük çeken Aysel Dönmez (53), sandığın eve gelmesine en çok sevindiğini söyledi.

Aydın'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 2 bin 731 sandıkta 876 bin seçmen sandık başına gidiyor. İncirliova İlçesinde ise 8 kişi rahatsızlıkları nedeniyle evden çıkamayınca seyyar sandık ayaklarına getirildi. Sandık kurulu başkanıyla birlikte, sandık görevlisi ve polis memurlarından oluşan ekip ellerindeki listeye göre mahalle mahalle dolaşarak yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlara sandıkla gitti.

Sandığın eve gelmesine sevinen 200 kilo Aysel Dönmez, "Kilom nedeniyle yürüyemiyorum. Yoksa, gidip oyumu kullanırdım" dedi.

Nazmi Balkan'da (86) "Geçen defa taş gibiydim. Ancak, bu defa sağlık sorunlarım nedeniyle sandığa gidemedim. Sandığın ayağıma getirilmesine çok sevindim. Oyumu kullanıp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Çok memnunum. Allah devlete ve millete zeval vermesin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Muhammed Sivrioğlu (62) da "Belde fıtık ve prostat hastasıyım. Bacaklarımda tutmuyor yürüyemiyorum. Sandığın eve gelmesi bizi zorluktan kurtardı. Çok iyi oldu" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-05-14 12:47:31



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