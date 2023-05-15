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Aydın'da CHP 4, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı

DHA

Aydın'da CHP 4, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı. AK Parti'nin Aydın'da 4 olan milletvekili sayısı 3'e düşerken, CHP milletvekili sayısını 1 artırdı. İYİ Parti ise vekil sayısını korudu.  
Seçmen sayısı 876 bin olan Aydın'da 788 bin 454 seçmen sandık başına gitti. Kentte seçime katılım oranı yüzde 89,36 oldu. Aydın İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP yüzde 35,73 ile 4 milletvekili, AK Parti yüzde 28,52 oy ile 3 milletvekili, İYİ Parti yüzde 13,04 oy ile 1 milletvekili çıkardı.  Seçim sonuçlarına göre CHP'den Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, AK Parti´den Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, İYİ Parti'den Ömer Karakaş milletvekili oldu. AK Parti'nin Aydın'da 4 olan milletvekili sayısı 3'e düşerken, CHP ise milletvekili sayısını 1 arttırdı. İYİ Parti ise vekil sayısını korudu.  
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ 
AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Savaş, 2001 Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi ve çeşitli kademelerinde görev aldı. 2015 Genel seçimlerinde AK Parti'den Aydın Milletvekili seçildi. Halen milletvekili.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SEDA SIRABAŞ
AK Parti 2'nci sıra milletvekili adayı olan Seda Sırabaş, 1984'te İstanbul'da doğdu. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünü bitirdi. Aynı Üniversitede, Adalet Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisansını Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi üzerine tamamladı. 2016-2018 yılları arasında AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Sarıbaş, evli ve 3 çocuk annesidir.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖMER ÖZMEN
AK Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı olan evli ve 3 çocuk babası Ömer Özmen 1978'da Avusturya'da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından Aydın'da Avukatlık görevini sürdürdü. 2002 yılında Saadet Partisi ile siyasi hayatı başlayan Özmen, Aydın Saadet Partisi'nde İl Başkanlığı yaptı. 2010 yılında Has Parti'nin kurulmasıyla da Aydın Has Parti Kurucu İl Başkanı olarak görev yaptı. 2015-2023 yıllarında AK Parti Aydın İl Başkanlığı yaptı.
CHP MİLLETVEKİLİ BÜLENT TEZCAN 
CHP 1'inci sıra milletvekili adayı olan, evli ve 2 çocuk babası Bülent Tezcan 1965'te Samsun Havza'da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 19992002 yılları arasında 3 yıl Kuşadası İlçe Başkanlığı, 2003 -2007 yılları arasında  4 yıl  Aydın İl Başkanlığı görevlerini yaptı. 24. 25 .26 ve 27 dönemlerde CHP'den Aydın Milletvekili seçildi.
CHP MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN BÜLBÜL 
CHP 2'nci sıra milletvekili adayı olan, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Bülbül 1964 yılında Nazilli'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 27. Dönem Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta.
CHP MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YILDIZ 
CHP 3'üncü sıra milletvekili adayı olan, evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Yıldız, 1967 yılında Bingöl'de doğdu.  25 ve 26. 27. dönemlerde Aydın Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
CHP MİLLETVEKİLİ EVRİM KARAKOZ 
CHP 4'üncü sıra milletvekili adayı olan, evli ve 2 çocuk babası Evrim Karakoz 1978 Aydın'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra Aydın'da avukatlık yaptı. 2014-2019 CHP Efeler Belediye Meclis Üyeliği, 2019-2023 CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyeliği görevi yaptı. 2014 yılından beri Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevini yürütüyor.
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖMER KARAKAŞ 
İYİ Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ömer Karakaş 1973'te Sivas'ta doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Elektronik Haberleşme, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Anabilim dalında yüksek lisans eğitimiyle tamamladı. 1994-1997 yılları arasında MHP Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in özel kalemi 1997-2011 yılları arasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü olarak görev yaptı.  Kendisine ait bir mühendislik şirketi olan Ömer Karakaş, elektrik ve inşaat alanında faaliyet gösteriyor. Evli ve 1 çocuk babasıdır. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Aydın Burhan CEYHA
2023-05-15 16:29:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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