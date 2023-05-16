Efeler 09 Spor FK - Fatsa Belediyespor: 5-0

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AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Batuhan Gültek, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Ali Vardar

EFELER 09 SPOR FK: Mert Recep, Sabutay (Dk. 46 Nihat), Süleyman (Dk. 62 Adnan), Furkan Tuşik (Dk. 62 Berkan), İshak, Umut (Dk. 46 Mehmet), Emre (Dk. 41 Gökhan), Aytaç, Furkan Külekci, Uğur

FATSA BELEDİYESPOR: Zeki Furkan (Dk. 62 Altay) Erşan, Serhan, Bilal Can, İlyas (Dk. 9 İbrahim Halil), Batuhan, Emre, Batınay, Buğra (Dk. 46 İsmet Kaan), Cihan, Cemilcan

GOLLER: Dk. 5 Uğur, Dk. 7 ve Dk. 30 İshak, Dk. 43 Aytaç, Dk. 75 Mehmet (Efeler 09)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 33'üncü hafta karşılaşmasında Efeler 09 SFK, evinde Fatsa Belediyespor´u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Uğur, İshak (2), Aytaç ve Mehmet kaydetti. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 60 puana ulaşırken, Karadeniz ekibi 28 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2023-05-16 17:05:57



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