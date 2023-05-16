Arnavutköy'e şehit ateşi düştü (2)

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EŞİ ŞEHADET HABERİNİ MEMLEKETİ AYDIN'DA ALDI

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın şehadet haberi, 1 yıllık eşi Esra İlhan'a, seçimde oy kullanmak için geldiği memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde ulaştı. Esra İlhan'a acı haberi Karacasu Kaymakam Vekili Hatice Gamze Kuran ve askeri erkan verdi. Şehit İlhan'ın kayınpederi Hasan Hüseyin Gölcük'ün Karacasu ilçesinin kırsal Ataköy Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Ev taziye ziyaretine gelenlerle doldu.

Şehidin eşi Esra İlhan ve kayınpederi Hasan Hüseyin Gölcük, cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-05-16 17:29:01



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