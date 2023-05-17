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Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda

DHA

Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içini bay takım olarak geçen Nazilli Belediyespor, rakiplerinin aldığı sonuçların ardından son haftaya küme düşme tehlikesiyle girdi. Halen 6 takımın küme düşme tehlikesinin bulunduğu grupta şu an 43 puanla düşme hattındaki Isparta 32 Spor, son maçta cumartesi günü çoktan havlu atıp dün Menemen FK'ya 9-0 kaybeden sonucu Sivas Belediyespor'u, 44 puanla düşme hattının tek basamak üzerindeki İnegölspor da yine küme düşüp her maçını farklı kaybeden Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. 45 puanla 12'nci sırada kalan Nazilli, cumartesi evinde yine 45 puanlı Bursaspor'a yenilirse rakiplerinin sonuçlarına göre düşme tehlikesi yaşayacak. Nazilli kaybederse 45 puanlı Batman Petrolspor ve 46 puandaki Arnavutköy Belediyespor'un sonuçlarını da bekleyecek.Teknik direktör Mesut Toros, "Ben tüm oyuncularıma taraftarlarımıza güveniyorum. Biz zor günlerin takımıyız. Hiç kimse merak etmesin. Biz ligin son maçında kendi sahamızda oynayacağımız Bursaspor karşısında galip gelerek ligde kalacağız" dedi.
Siyah-beyazlıları antrenmanlarda Onursal Başkan ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da yalnız bırakmıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-05-17 12:28:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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