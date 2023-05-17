Efeler 09 Play-Off'ta avantajı kaptı

AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk sezonunda Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Efeler 09 SFK, evinde Fatsa Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek son hafta öncesi finallerde çeyrek final maçını evinde oynama avantajını elde etti. Grupta 5'te 5 yaparak 60 puanla 3'üncü sıradaki yerini koruyan Aydın temsilcisi, bu hafta lider 68 Aksaray Belediyespor'a konuk olup, normal sezonu 3'üncü ya da 4'üncü sırada bitirecek. Yeşil-beyazlılar (60), tek maç üzerinden oynanacak Play-Off çeyrek final randevusunda Artvin Hopaspor (55) ya da Güneş Holding Çankaya FK (56) ile evinde rakip olacak.
DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-05-17 13:20:23
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