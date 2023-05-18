Efeler'in gözü 2'nci Lig'de



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk yılında Play-Off'a kalarak saha avantajını da eline geçiren Efeler 09 SFK gözünü 2'nci Lig'e çevirdi.

Son iç saha maçında Fatsa Belediyespor'u 5-0 yenerek finaller öncesi formunun zirvesinde olan Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber, 2'nci Lig'e yükseleceklerini belirterek, "Önümüzde oynayacağımız Aksaray Belediyespor maçı ligi üçüncü veya dördüncü bitirme bakımından belirleyici olacak. Üçüncü bitirmek istediğimiz için bu maçı kazanmak istiyoruz. Üçüncülük avantajı ile Play-off'a gitmek çok önemli. İnşallah takımımızı 2'nci Lig'e çıkartacağız. Bizim hedefimiz bu. İnşallah bunu da başaracağız. Bizim lige çıkmamız ile birlikte Aydın ilimizin 2'nci Lig'de Nazilli Belediyespor ile birlikte 2 tane takımı olacak inşallah. Hedefe az kaldı bunu da başaracağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-05-18 12:14:49



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