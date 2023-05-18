Nazilli'de Bursaspor maçı ücretsiz

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki sezonun son haftasında kendisi gibi küme düşme tehlikesi yaşayan köklü rakibi Bursaspor'u ağırlayacak Eşir Group Nazilli Belediyespor, karşılaşmanın biletlerini ücretsiz yaptı. Nazilli İlçe Stadı'nda cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak maçın tüm biletlerinin yöneticilerden Naim Atmaca tarafından satın alındığı açıklandı. Son maça düşme hattının 2 puan üzerinde giren ve alt sıralarındaki rakiplerinin düşmesi kesinleşen ekiplerle karşılaşacağı haftada kabus yaşamamak için Bursaspor'u yenmesi gereken siyah-beyazlılarda taraftarlar sosyal medyada tahriklere kapılmayıp, yalnız takımlarını desteklemeleri için uyarıldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-05-18 12:30:49



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