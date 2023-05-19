Nazilli Belediyespor hayati finalde



NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içini bay takım olarak geçip rakiplerinin aldığı skorların ardından final haftasına küme düşme tehlikesiyle giren Nazilli Belediyespor yarın hayati öneme sahip sezonun son maçında en yakın rakiplerinden Bursaspor'u ağırlayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maç taraftarlara ücretsiz olacak. Halen 6 takımın küme düşme tehlikesinin bulunduğu grupta Nazilli son haftaya 45 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Süper Lig'de şampiyonluk apoleti de bulunan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Bursaspor da son maçlar öncesi Nazilli'yle aynı puanda düşme tehlikesi yaşıyor. Grupta 43 puanla düşme hattındaki Isparta 32 Spor, aynı saatte çoktan küme düşerek hafta içi Menemen FK'ya 9-0 kaybeden sonuncu Sivas Belediyespor'u, 44 puanla düşme hattının bir basamak üzerindeki İnegölspor da yine havlu atıp her maçını farklı kaybeden Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Rakiplerinin kolay sayılan maçlara çıkacağı son haftada kurtuluş için mutlaka kazanmayı hedefleyen Nazilli, puan kaybı durumunda ise 45 puanlı Batman Petrolspor ve 46 puandaki Arnavutköy Belediyespor'un sonuçlarını da bekleyecek. Siyah-beyazlı ekip 2 yıl önce şu an da takımı çalıştıran Mesut Toros yönetiminde 2'nci Lig'e tekrar çıkmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2023-05-19 11:46:24



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