Özgür Özel: Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin kaderini değiştirin

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aydın´da yaptığı konuşmada, "Her birinizin sandığa gelme, gelmeyeni ise getirme konusunda gayret etmenizi istiyorum. Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin kaderini değiştirin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçim çalışmaları kapsamında Aydın´a geldi. Özgür Özel'i Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Millet İttifakı'ndaki partilerin il başkanları karşıladı. Atatürk Kent Meydanı'na gelen Özgür Özel, burada otobüsün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu´na destek isteyip hükümeti eleştiren Özel, "İnönü'nün petrolü, halkımızın petrolü. Ecevit'in bulduğu petrol devletimizin petrolü. Ama seçime bir ay kala petrol çıktı mı AK Parti'nin petrolü. Biz bu ülkenin her varlığını, yaptığı her icraatı, devletin ve milletin faydasına olacak her şeyi bugüne kadar sahiplendik, bundan sonra da sahipleniriz" diye konuştu.

Vatandaşlardan oy isteyen Özel, "Aydın'da yüzde 12'nin üzerine oy kullanmamış seçmen var. Onları bulup, koluna girebilirsiniz. İkna edebilir, sandığa getirebilirsiniz. Geçen tur da sandığa gelerek bize oy atan herkesin sandığa gelip oyunu vermesini bekliyoruz. Ayrıca geçen seçim başkasına oy kullanıp, şimdi ise bu hatanın farkına varanları sandığa getirmenizi bekliyoruz. Her birinizin sandığa gelme, gelmeyeni ise getirme konusunda gayret etmenizi istiyorum. Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin kaderini değiştirin" dedi.

Özgür Özel buradaki konuşmasının ardından önce Nazilli ardından ise Sarayköy'deki programları için alandan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-05-20 16:50:44



