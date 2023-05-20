Minibüsle kamyonet çarpıştı; 9 tarım işçisi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyonetle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 9 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Denizli-Aydın kara yolu Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Musa Gezerler yönetimindeki 07 TDC 04 plakalı kamyonet, kavşakta Mehmet Özalp Bulvarı'na dönmek isteyen Engin Yıldız idaresindeki 09 P 1526 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüsteki tarım işçileri yola savruldu.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 tarım işçisi, ambulanslarla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-05-20 16:52:05



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