Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 5-2

KUŞADASI, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonun son maçında Kuşadasıspor, Play-Off öncesi evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 5-2 mağlup etti. Kuşadasıspor'un gollerini 40'ıncı dakikada Taha, 56'ncı dakikada Yavuz Selim, 64'üncü dakikada Çağrı, 75'inci dakikada Mert Miraç, 77'nci dakikada Hasan atarken, konuk ekibin golleri 27'nci dakikada Ozan ve 45'inci dakikada ise Ercan'dan geldi. Bu sonuçla 51 puanla 6'ncı sırada yer alan Kuşadasıspor, Play-Off çeyrek finalde 66 puan toplayan 3'üncü basamaktaki Orduspor 1967 ile eşleşti.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2023-05-20 17:11:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.