Sit alanında kaçak kazıya 2 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Didim ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Akköy Mahallesi'ndeki birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 tarihi obje, 2 sikke ve 1 çan ele geçilirdi. Ayrıca, 1 dedektör ile 5 kazı malzemesine de el konuldu. Tarihi eserlerin, tespit çalışmalarının ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-05-21 11:49:49
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