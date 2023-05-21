Kuşadasıspor'un gözü yarı finalde

KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki normal sezonun son maçında 23 Elazığ FK'yı 5-2 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Kuşadasıspor, Play-Off çeyrek finaline hazırlanıyor. Grubu 51 puanla altıncı sırada tamamlayarak Play-Off'ta 66 puanla üçüncülüğü alan Orduspor 1967'yle eşleyen siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Ordu'da karşılaşacak. Maçı kazanan taraf yarı finalde Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin galibi, bu turu da geçen takım ise tarafsız sahadaki finalde Alanya Kestelspor'un rakibi olacak. Kuşadasıspor, sezonun ilk yarısında evinde 2-1 yendiği Orduspor 1967'ye rövanşta 2-1 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2023-05-21 11:57:14
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