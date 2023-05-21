Efeler 09, Artvin'i bekliyor



AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yılında Play-Off'a saha avantajını da eline geçirerek kalmayı başaran Efeler 09 SFK, son hafta bu maçla şampiyonluğunu ilan eden 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilip çeyrek finalde eşleştiği rakibi Artvin Hopaspor'u beklemeye başladı. Rakibini 26 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Adnan Menderes Stadı'nda konuk edecek Aydın temsilcisi, karşılaşmayı kazanırsa adını yarı finale yazdıracak. Yeni statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda kazanan takım yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik durumunda seri penaltı atışları yapılacak. Efeler, çeyrek finali geçerse Beyoğlu Yeniçarşıspor-Çankaya FK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde deplasmanda ve içerde iki maç oynayacak. Finale çıkan takım tarafsız sahada grupta 1 puan farkla ikinciliği elde eden Kepez Belediyespor'un rakibi olacak. Efeler, normal sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldığı Artvin Hopaspor'a evindeki rövanşta 2-0 yenilmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-05-21 11:59:47



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