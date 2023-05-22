Efeler'de İshak tacı taktı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - Efeler 09 Spor FK'nın geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan santrfor İshak Kurt, bu sezon TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeşil-beyazlı formayla rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı oldu. İshak bu sezon 20 golü ayakla, 2 golü kafayla atarken; 2 kez de penaltıdan rakip ağları havalandırdı.
Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 30 yaşındaki forvet, hem Play-Off'a kaldıkları hem de gol kralı olduğu için çifte sevinç yaşadığını belirterek, "Henüz işimiz bitmedi. Takımımızın 2'nci Lig'e yükselebilmesi için Play-Off'ta da gol atmaya devam etmek istiyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-05-22 13:17:17
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