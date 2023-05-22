Nazilli Belediyespor'da şok istifa

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son hafta evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak yarıştaki rakiplerinden Batman Petrolspor'un da mağlup olmasıyla ligde kalmayı başaran Eşin Group Nazilli Belediyespor´da yönetim fire verdi. Nazilli Belediyespor Başkan Yardımcısı Ümit Özmen görevinden istifa etti. Özmen istifasını, sezonun son maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-05-22 13:17:42



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