Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Efeler, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde etkili oldu. Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün Aydın için yaptığı sağanak yağmur bugün akşam saatlerinde şehir merkezi ve çevre ilçelerinde etkisini gösterdi. Nazilli'de yollar göle döndü, İstasyon Meydanı'nda bulunan kapalı otopark, açık otopark, otogar girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı sular altında kalırken, araçlar mahsur kaldı. Çapahasan, Sümer ve Eğriboyun mezarlık bölgesinde bulunan bazı evleri su bastı. Nazilli ilçe genelinde bulunan tren yolu alt geçitleri tamamen trafiğe kapatıldı. AydınDenizli karayolunun şehir içerisinden güzergahında sağanak nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Bahattin ALBAYRAK

2023-05-22 22:19:11



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