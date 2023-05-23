Efeler'in Play-Off maçı ücretsiz

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta cuma günü evinde Play-Off çeyrek final maçında Artvin Hopaspor'u konuk edecek Efeler 09 SFK'da karşılaşmanın biletleri ücretsiz yapıldı. Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak müsabakada taraftarları destek için tribüne davet eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, basılan 7 bin biletin tamamını satın aldı. Biletlerin maça gelen taraftarlara ücretsiz dağıtılacağı açıklandı. Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de yer alan Efeler 09 SFK, 12'nci adamın desteğini arkasına alarak 2'nci Lig şansını sürdürmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2023-05-23 12:38:35



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