Kuşadasıspor play-off sınavında

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KUŞADASI, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 51 puanla 6'ncı sırada tamamlayarak adını play-off'a yazdıran Kuşadasıspor, yarın play-off çeyrek final maçında 66 puan toplayıp 3'üncü sırayı alan Orduspor 1967'ye konuk olacak. Yeni Ordu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan galip ayrılacak ekip yarı finale yükselecek.

Turu geçecek ekip yarı finalde Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor eşlemesinin galibiyle rakip olacak. Normal sezonda Orduspor 1967'yi evinde 2-1 mağlup eden Kuşadasıspor, deplasmanda rakibine aynı skorla boyun eğmişti. Play-Off öncesi eski teknik patronu Gürkan Ferhatoğlu'nu yuvaya döndüren Kuşadası, son lig maçında 23 Elazığ FK'yı 5-2 yendi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA

2023-05-24 12:54:19



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