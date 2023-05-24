Aydın'da 1 milyon 447 bin makaron ele geçirildi



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik İlçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 320 bini boş toplam 1 milyon 447 bin 617 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada K.C.'ye ait eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bandrosüz 1 milyon 127 bin 614 makaron, 320 bin ise boş makaron, 674 kilo kıyılmış tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 2 tartı ele geçirildi. Yakalanan bandrolsüz makaronlara el konulurken, K.C. gözaltına alındı. K.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2023-05-24 14:39:13



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