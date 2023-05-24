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Akıma kapılan leyleğin yuvası ve yumurtalarını daha güvenli direğe taşıdılar

DHA

Akıma kapılan leyleğin yuvası ve yumurtalarını daha güvenli direğe taşıdılar


Tülay AKSAY / SÖKE (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde, elektrik akımına kapılan leyleğin direk üzerinde 3 yumurta bulunan yuvası, Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) ve elektrik dağıtım şirketi görevlileri tarafından daha güvenli olan başka bir direğe taşındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, anne adayı leyleğin yapılan işlemleri bir süre izledikten sonra taşınan yuvasına dönerek yumurtalarına sahip çıktığını belirtip, "Çıkacak yavruları biz de merakla bekliyoruz" dedi.
Söke'de Azap Gölü yakınlarında yer alan Yeşilköy'de bir leyleğin direkteki yuvasına konmak isterken elektrik akıma kapılıp, tekrar havalandığını fark eden duyarlı vatandaşlar durumu EKODOSD'a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen EKODOSD yetkilileri, Söke ADM Elektrik Dağıtım Şefi Muhammet Hırlak ile irtibata geçip, sepetli vinç istedi. Vincin gelmesinin ardından EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ile yuvanın bulunduğu yere çıkıp, tespit yaptı. Yuvada yavru olmadığı, sadece 3 yumurta bulunduğu belirlendi. Ayrıca leyleğin yuvasını direkteki teller üzerine yaptığı, tellerden ikisinin de yuvanın içinden geçtiği belirlendi. EKODOSD'un leylekler konusunda çalışmalar yürüten bilim danışmanı üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş ile canlı görüşme yapılıp, yuvanın durumu hakkında bilgi verildi. Görüşmenin ardından yuvanın 20 metre ilerisinde yer alan başka bir direk üzerindeki platforma taşınmasına karar verildi. Ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'yle görüşülüp, yapılacak işlem konusunda bilgi verildi.
Leyleğin güvenli bir şekilde taşınması sürecinin devamını EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü anlattı. Sürücü, "Önce yuvadaki 3 yumurta hassas bir şekilde alındı. Yumurtalar, sıcak bir havlu arasına koyulup, üzeri örtüldü. Direkteki riskli yuva tamamen bulunduğu yerden indirildi. Bozulan yuvanın onarımı yapılıp, kullanılabilir hale getirildi. Ardından da yuva diğer direk üzerindeki platforma yerleştirildi. Rüzgardan uçmaması için de tellerle sabitlendi. Yuvadaki yumurtaların koyulacağı yere saman ve otlardan oluşan yumuşak malzemeler bırakıldı. Son olarak da yumurtalar ait oldukları yere yuvaya bırakıldı" diye anlattı.
'YUMURTALARDAN ÇIKACAK 3 YAVRUYU BİZ DE MERAKLA BEKLİYORUZ'
Yapılan tüm bu işlemleri anne leyleğin karşıdan izlediğini belirten Sürücü, "Yuva güvenli yere alındıktan sonra, anne leylek bir süre yuvanın etrafında uçtu. Daha sonra yuvaya konup, bir süre yumurtaları izledi. Daha sonra yuvanın bazı yerlerindeki çalıları gagasıyla düzeltti. Ardından uçup, bir süre sonra gagasında çalıyla gelip, yuvayı onardı. Sonrasında da kırılma riski olmaması için güvenli bir şekilde yumurtaların üzerine yattı. Bu durum bize hem yuva hem de yumurtalarına sahip çıktığını gösterdi. Yeşilköy'de diğer yuvalarda çıkan yavrular gibi, bu yuvadaki yumurtalardan çıkacak 3 yavruyu biz de merakla bekliyoruz."(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Tülay AKSAY
2023-05-24 17:13:42

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