Efeler yarı final için sahada

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AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta profesyonel liglerdeki ilk yılında sezonu üçüncü sırada bitirerek Play-Off'a kalan Efeler 09 SFK, yarın Artvin Hopaspor'u çeyrek finalde ağırlayacak. Aydın Adnan Menderes Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç taraftara ücretsiz olacak. Aydın temsilcisi yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali kazanırsa 2'nci Lig yolunda adını yarı finale yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Uzatmalarda yine beraberlik durumunda seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Efeler 09 SFK, Artvin engelini geçerse Beyoğlu Yeniçarşıspor-Çankaya FK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleyip final için deplasmanda ve içerde iki maç oynayacak. Finalist takım tarafsız sahada grupta ikinciliği elde eden Kepez Belediyespor'un rakibi olacak. Yeşil-beyazlı ekip ligde normal sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldığı Artvin Hopaspor'a evindeki rövanşta 2-0 yenilmişti. Efeler'de maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Başkan Eymen Atay, "İlk hedefimiz Artvin'i eleyip üst tura yükselmek. Herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum" dedi. Atay, Aydın kulübünde yakın zamanda isim değişikliği yapılacağı sinyalini de verdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-05-25 11:21:03



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