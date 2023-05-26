Aydın BŞB'de 5'inci imza Loda'dan



AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 5'inci imzayı Sara Loda'ya attırdı.

İtalyan smaçör yeni sezonda da Aydın forması giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Başlamak için sabırsızlanıyorum ve çok eğleneceğimize eminim. Yakında görüşürüz" diye konuştu.

Mavi-beyazlılar daha önce iç transferde Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Anna Nicoletti ve Selin Adalı ile anlaşmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-05-26 12:16:06



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