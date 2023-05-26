Efeler 09 Spor FK - Artvin Hopaspor: 1-0

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Serdar Soydan, Kadir Akıllı

EFELER 09 SPOR FK: Serkan Gökhan, Recep, Sabutay, Furkan Çarkçı, Furkan Tuşik (Dk. 27 Hakan Can), Süleyman (Dk. 79 Mehmet), Aytaç (Dk. 79 Ömer), Uğur (Dk. 64 Adnan), Umut (Dk. 79 Emre), İshak

ARTVİN HOPASPOR: Yusuf Fikret, Rasimcan, Serhat, Ender, Caner (Dk. 87 Murat), Arif (Dk. 46 Onat Kutay), Sercan (Dk. 75 Halil Emre Yiğit), Emre Turan, Mehmet (Dk. 62 Ufuk), Eray

GOLLER: Dk. 26 Furkan Tuşik (Efeler 09)

KIRMIZI KART: Dk. 34 İshak (Efeler 09)

SARI KARTLAR: Aytaç, Sabutay, Serkan (Efeler 09), Emre, Onat Kutay (Artvin)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off çeyrek final mücadelesinde Efeler 09 Spor FK, evinde Artvin Hopaspor'u büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta 1-0 yenerek yarı finalde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un rakibi oldu. Karşılaşmanın tek golünü ev sahibi ekip adına 26'ncı dakikada Furkan Tuşik kaydetti. Furkan golü attığı pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Efeler 09 SFK'da gol kralı olan İshak Kurt, 34'üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalmasına rağmen turu geçen Aydın temsilcisi 90 dakika sonunda galibiyeti taraftarıyla kutladı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-05-26 18:18:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.