Efeler 09 Spor FK - Artvin Hopaspor: 1-0

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Serdar Soydan, Kadir Akıllı
EFELER 09 SPOR FK: Serkan Gökhan, Recep, Sabutay, Furkan Çarkçı, Furkan Tuşik (Dk. 27 Hakan Can), Süleyman (Dk. 79 Mehmet), Aytaç (Dk. 79 Ömer), Uğur (Dk. 64 Adnan), Umut (Dk. 79 Emre), İshak
ARTVİN HOPASPOR: Yusuf Fikret, Rasimcan, Serhat, Ender, Caner (Dk. 87 Murat), Arif (Dk. 46 Onat Kutay), Sercan (Dk. 75 Halil Emre Yiğit), Emre Turan, Mehmet (Dk. 62 Ufuk), Eray
GOLLER: Dk. 26 Furkan Tuşik (Efeler 09)
KIRMIZI KART: Dk. 34 İshak (Efeler 09)
SARI KARTLAR: Aytaç, Sabutay, Serkan (Efeler 09), Emre, Onat Kutay (Artvin)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off çeyrek final mücadelesinde Efeler 09 Spor FK, evinde Artvin Hopaspor'u büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta 1-0 yenerek yarı finalde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un rakibi oldu. Karşılaşmanın tek golünü ev sahibi ekip adına 26'ncı dakikada Furkan Tuşik kaydetti. Furkan golü attığı pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Efeler 09 SFK'da gol kralı olan İshak Kurt, 34'üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalmasına rağmen turu geçen Aydın temsilcisi 90 dakika sonunda galibiyeti taraftarıyla kutladı.
DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-05-26 18:18:34
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