Bakan Kasapoğlu: 28 Mayıs'ta sizden rekor bekliyoruz



Kenan YEŞİL/ İZMİR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "14 Mayıs'ta bir ders verdiniz. Tüm oyunları teker teker bozdunuz, masaları devirdiniz. 28 Mayıs'ta da tüm dünyaya İncirliova'dan bir mesaj yükselteceksiniz. O demokrasi mesajı olacak, o milli iradenin zaferi olacak. Bu şehir demokrasinin sembolü, bu şehir Adnan menderesin şehri, bu şehir tüm dünyaya demokrasi mesajını en güçlü şekilde veren şehir. 28 Mayıs'ta sizden rekor bekliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk ziyaretini Kuşadası'na yapan Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle buluştu. Daha sonra Kuşadasında yürüyüş yaparak vatandaşları selamlayan Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. Daha sonra otobüsle Söke ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, Hükümet Meydanı'nda Sökeli vatandaşlarla sohbet etti. Gençlere milli takım forması, kitap, futbol topu hediye eden Bakan Kasapoğlu, küçük bir çocuğu kucağına alarak sevdi ve fotoğraf çektirdi. Söke ziyareti sırasında Sazlı Mahallesi'nde kahvehaneyi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, mahalledeki halısahayla ilgili tadilat yapılması yönündeki mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve bürokratlarına gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.

GERMECİNCİK'TE DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI

Söke ziyareti sonrasında Germencik'e geçen Bakan Kasapoğlu, burada davul zurnayla karşılandı. Davul ve zurna gösterisine alkışlarla eşlik eden Bakan Kasapoğlu, Germencik'te vatandaşlara seslenerek, "Sizle kucaklaşmaya, hasbihal etmeye geldim. Siz de her zamanki gibi samimi ve coşkuyla karşıladınız. Bu coşkuyu 28 Mayıs'ta Germencik olarak sandıklarında aynen böyle patlatacaksınız. Sizi seviyoruz, size inanıyoruz, size güveniyoruz. Rabbim bizi size mahçup etmesin" dedi.

'28 MAYIS'TA TÜM DÜNYAYA İNCİRLİOVA'DAN BİR MESAJ YÜKSELTECEKSİNİZ'

Germencik ziyareti sonrasında İncirliova ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, Sevgiyolu'ndaki kahvehanede vatandaşlarla birlikte kahve içti. İncirliovalıları selamlayan Bakan Kasapoğlu, yaptığı konulmada, "Bugün kucaklaşmaya geldik, en kısa zamanda yine gelip oturacağız, dertleşeceğiz. 14 Mayıs'ta bir ders verdiniz. Tüm oyunları teker teker bozdunuz, masaları devirdiniz. 28 Mayıs'ta tüm dünyaya İncirliova'dan bir mesaj yükselteceksiniz. O demokrasi mesajı olacak, o milli iradenin zaferi olacak. Bu şehir demokrasinin sembolü, bu şehir Adnan Menderes'in şehri, bu şehir tüm dünyaya demokrasi mesajını en güçlü şekilde veren şehir. 28 Mayıs'ta sizden rekor bekliyoruz. Hazır mısınız, Biz de size hizmetkâr olmak için bugüne kadar olduğu gibi tüm alanlarda olduğu gibi gençlik yatırımlarıyla da gençler ve sporcu adaylar için yeni spor yatırımlarıyla da yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Aydın Kenan YEŞİL

2023-05-26 20:59:51



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