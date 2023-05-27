Babasının evinden çıkıp 'Anneme gidiyorum' diyen Zehra Zeynep, 3 gündür kayıp



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Koçarlı ilçesinde, misafirliğe geldiği babasının evinden çarşamba günü anneme gidiyorum diye çıkan Zehra Zeynep Uncu´dan (17) 3 gündür haber alınamıyor. En son otogarda görülen genç kız her yerde aranıyor.

Efeler ilçesinde, babası Ferhat Uncu´dan ayrılan annesi Sevim Atalay´ın yanında yaşayan Zehra Zeynep Uncu, hafta sonu Koçarlı´nın Yeniköy Mahallesi'ndeki babasının yanına geldi. Çarşamba gününe kadar babasının yanında kalan genç kız, öğle saatlerinde anneme gidiyorum diyerek evden çıktı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi genç kıza ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Anne Sevim Atalay, "Kızımdan 3 gündür haber alamıyoruz. Telefonlarına ulaşılmıyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" dedi. En son Aydın Otogarı çevresinde görüldüğü belirlenen genç kızın, başka illere gidebileceği üzerine çalışma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-05-27 00:35:04



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