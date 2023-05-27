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BAKAN KASAPOĞLU: 28 MAYIS'TA SİZDEN REKOR BEKLİYORUZ (2)  

DHA

BAKAN KASAPOĞLU: 28 MAYIS'TA SİZDEN REKOR BEKLİYORUZ (2)  


NAZİLLİ'DE MİTİNG YAPTIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın ziyareti kapsamında Efeler ilçesini ziyaret etti. Mehter takımı ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından karşılanan Kasapoğlu, vatandaşlar ve genç sporcularla sohbet etti. Daha sonra Köşk ve Sultanhisar ilçelerine ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ardından Nazilli'ye geçti. Burada düzenlenen mitinge, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den Aydın Milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yer aldı. Nazilli Belediye Meydanında halka hitap eden Kasapoğlu, "Bu şehir Menderes'i şehit vermiş şehir, Erdoğan'ı yedirir mi? Bu şehrin basireti, feraseti, sağduyusu var. 14 Mayıs'ta tüm oyunları teker teke bozdunuz. İşte millet bu, milletin kararı, iradesi bu" dedi.Kasapoğlu şöyle konuştu:"Seçimden önce 'hak ne derse o' dedik, 'milletin iradesi başımızın tacıdır' dedik. Bize oy veren vermeyen 85 milyon bu vatan evladını sevgimiz de saygımız da sonsuzdur dedik. Seçim sonrası birileri kendilerine oy vermeyenlere tepeden baktılar. Onları tahkim ettiler. Sandıkta vereceksiniz cevabı. Sandıkları, Menderes'in güzel şehrinde, dünyaya demokrasi şehri veren Aydın'dan, Nazilli'den patlatarak vereceksiniz cevabı."NAZİLLİ'YE STAT SÖZÜTürkiye Yüzyılında Nazilli'nin stat konusunu çözeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Nazilli'yi gençlik ve spor yatırımlarımızla nereden nereye getirdik. Ama bitmedi. Yeni hedefler, yeni hayaller var. O hayallere birlikte yürüyeceğiz. Nazilli'nin meşhur konusu Nazilli stadı. Türkiye Yüzyılında Nazilli´mize bu stadı kazandırmak boynumuzun borcudur. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Salonlarımızla, havuzlarımızla, pistlerimizle, semt sahalarımızla her alanda Nazilli'yi, Aydın'ı şaha kaldırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Nazilli ziyaretinden konuşması
Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ziyaretinden detay görüntüHaber: Kenan YEŞİLKamera: Tekin GÜRBULAK / AYDIN, (DHA)
 DHA-Gündem Türkiye-Aydın Kenan YEŞİL
2023-05-27 01:10:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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