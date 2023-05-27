Efeler 09 Spor'da sevinç büyük

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig Play-Off 1'inci Tur maçında evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran Efeler 09 Spor büyük sevinç yaşadı. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan Aydın temsilcisi, 16'ncı dakikada Furkan'ın golüyle öne geçti ve 34'te 10 kişi kalmasına rağmen rakibine direndi. Efeler 09 Spor, 2'nci Tur'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la eşleşti. İlk maçı 2 Haziran tarihinde deplasmanda oynayacak Efeler 09 Spor, rövanşta ise 7 Haziran'da rakibini konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-05-27 12:03:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.