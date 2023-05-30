Efeler'de yeni hedef Beyoğlu



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer aldığı profesyonel liglerdeki ilk sezonunu puan tablosunda üçüncü sırada bitirdikten sonra Play-Off'un çeyrek finalinde de Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek eleyen Efeler 09 SFK gözünü yarı finale çevirdi. Yarı finalde eşleştiği Beyoğlu Yeniçarşı'yla 2 Haziran Cuma günü İstanbul'da, 7 Haziran Çarşamba ise evi Adnan Menderes Stadı'nda karşı karşıya gelecek Aydın temsilcisi önce finali, ardından 2'nci Lig'i hedefliyor. Rakipleriyle ligde normal sezonda oynadıkları iki maçta da berabere kaldıklarını belirten teknik direktör Veyis Kanber, "Rakibizle İstanbul'daki ilk maçı sentetik çim sahada oynayacağız" dedi.

Takım olarak sezon içinde sentetik sahada tecrübe kazandıklarını belirten Kanber, "Sentetik sahada oynamaya alıştık. Beyoğlu ile deplasmanda oynadığımız lig maçında sentetik saha bizi biraz zorlamıştı. İki takım da oyun oynamaya çalışan ekipler. Keyifli güzel bir mücadele bekliyoruz. Biz takım olarak bir üst lige yükselmeyi çok istiyoruz. Bunu oyuncularımız da çok istiyor. Daha önemlisi de Aydın ilimiz çok istiyor. Bizde bunu başarabilmek için terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah hedefimize de ulaşacağız" şeklinde konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-05-30 11:20:36



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