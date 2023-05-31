Efeler'de İshak rövanşta sahada

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarı finalinde cuma günü rakibi Beyoğlu Yeniçarşı'yla oynayacağı ilk maça bilenen Efeler 09 SFK'da takımın yıldızı İshak Kurt, rövanşta sahada olacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Play-Off'ta çeyrek finalde Artvin Hopaspor'la oynanan maçın 38'inci dakikasında direkt kırmızı kart gören İshak'a 1 maç ceza verdi. Beyoğlu Yeniçarşı'yla cuma günü İstanbul'da yapılacak ilk karşılaşmada forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu 7 Haziran'da Aydın'daki rövanşta takımdaki yerini alabilecek. İshak, attığı 24 golle bu sezon 3'üncü Lig'de gol kralı olmuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
2023-05-31 11:58:09
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