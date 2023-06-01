Nazilli'de kongre tarihi netleşti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu tamamlar tamamlamaz olağanüstü kongre kararı alan Nazilli Belediyespor'da seçim tarihi belli oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da katıldığı yönetim kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün geleceği masaya yatırıldı. Başkan Ünal Önal, toplantıda görevden affını isterken, olağanüstü genel kurulun tarihi 11 Haziran olarak belirlendi. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 16 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Nazilli'de kulübün isim sponsorunun sözleşmeyi feshi de yönetim kurulunda kabul edildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-06-01 11:19:52
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