Aydın BŞB filede Ecenur'u kadrosuna kattı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu Ecenur Aksoy'u renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda 26 yaşındaki orta oyuncu, "Önümüzdeki sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyeceğim. Bunun için çok heyecanlıyım. Yeni sezonda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Ecenur kariyerinde daha önce sırasıyla Sarıyer Belediyespor, Adam Voleybol ve Nilüfer Belediyespor formaları giydi. DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2023-06-02 10:49:07



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