Efeler 09 rövanş öncesi iddialı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler 09 rövanş öncesi iddialı

DHA

Efeler 09 rövanş öncesi iddialı


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Efeler 09 SFK, rövanşta turu geçeceğine inanıyor. Rakibini 7 Haziran Çarşamba günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun konuk edecek Aydın temsilcisi finalist olmak için en az 2 farklı galibiyet almaya çalışacak. Efeler'in tek farklı galibiyetleri halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek. İstanbul ekibi her türlü galibiyet ve beraberlikte finale çıkan taraf olacak. Efeler 09 SFK Teknik direktörü Veyis Kanber, Aydın'da oynanacak olan rövanş maçı için iddialı konuştu.
İlk maçta rakibin sahasının sentetik olması ve hakemin takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasının oyuncularının ilk yarıda kötü performans ortaya koymasına neden olduğunu dile getiren Veyis Kanber, "İstanbul'da Play Off yarı final ilk maçında özellikle ilk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sahanın sentetik oluşu, oyunumuzu çok etkiledi. Rakibimizde baskısı ve alan bırakmaması kötü oyun oynamamıza neden oldu. Hakem de tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullandı. İlk yarıda etkisiz oyun oynadık ve 1-0 mağlup olduk. Kendi sahamızda kazanmak ve turu geçmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.
Efeler'de kart cezası biten gol kralı İshak da rövanşta sahada olacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-06-04 12:16:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lauren Carlini'yi aldı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lauren Carlini'yi aldı
Nazilli'de sağanak yağıştan etkilenen yerlerde askerler temizlik yaptı
YEREL HABERLER Nazilli'de sağanak yağıştan etkilenen yerlerde ...
Nazilli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Nazilli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'da çiftçilere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aydın'da çiftçilere güvenli traktör kullanımı eğitimi ...
Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat ...
Aydın'da kağıt fabrikasındaki iş kazasında bir kişi öldü
YEREL HABERLER Aydın'da kağıt fabrikasındaki iş kazasında bir kişi ...
Efeler'in rövanş maçı seyircisiz
YEREL HABERLER Efeler'in rövanş maçı seyircisiz
Aydın BŞB filede Ecenur'u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede Ecenur'u kadrosuna kattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.