Efeler'de İshak'tan gol sözü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'de İshak'tan gol sözü

DHA

Efeler'de İshak'tan gol sözü


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında finale çıkma hedefiyle ağırlayacak Efeler 09 SFK'da cezası nedeniyle deplasmanda forma giyemeyen gol kralı İshak Kurt, gol sözü verdi. Ligde sezonu 24 golle krallık yarışında zirvede tamamladıktan sonra Artvin Hopaspor'la oynanan Play-Off çeyrek final maçında ilk yarıda kırmızı kart görerek Beyoğlu Yenicarşı'yla yapılan ilk maçı kaçıran İshak, "Tüm Aydın'lılar gibi bende takımımın bir üst lige yükselmesini çok istiyorum" dedi.
Yıldız futbolcu, "Sezon boyunca bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam ediyoruz. İlk maçta aldığım ceza nedeniyle takımımı yalnız bıraktım. Ancak seyircisiz oynayacağımız çok önemli rövanş maçında sahada olacağım. İnşallah atacağım goller ile de hedefimize ulaşmak için katkı sağlamaya çalışacağım. Çıkacağımız bu çok zorlu maçta kadromuzda eksik arkadaşlarımızın olmasına rağmen biz bu zorlu sınavı başarı ile geçeceğiz. Kendi sahamızda kazanacağımız zafer ile taraftarlarımızı sevindireceğiz" diye konuştu.
 
 DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-06-05 12:36:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler 09 rövanş öncesi iddialı
YEREL HABERLER Efeler 09 rövanş öncesi iddialı
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lauren Carlini'yi aldı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lauren Carlini'yi aldı
Nazilli'de sağanak yağıştan etkilenen yerlerde askerler temizlik yaptı
YEREL HABERLER Nazilli'de sağanak yağıştan etkilenen yerlerde ...
Nazilli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Nazilli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.