Otomobille çarpışan cip yayaların üzerine savruldu: 1 ölü, 3 yaralı



Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan cip yol kenarındaki yayaların üzerine savruldu. Kazada, yayalardan Ahmet İnceoğlu (62) yaşamını yitirdi, eşi Şerife İnceoğlu (60) ile sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi 262 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Yalçın'ın (36) kullandığı 09 F 8626 plakalı cip, kavşakta Bülent Akgül (49) yönetimindeki 09 ACU152 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yalçın'ın kullandığı cip yol kenarına savrulup, Ahmet ve Şerife İnceoğlu çiftine çarptı. İnceoğlu çifti ile devrilen cipin sürücüsü Yalçın ve otomobilin sürücüsü Akgül yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet İnceoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-06-06 19:45:40



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