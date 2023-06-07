Kuşadası açıklarında geri itilen 58 kaçak göçmen kurtarıldı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 5 Haziran saat 12.15'te Kuşadası açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, lastik botlardaki 58 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-06-07 09:45:58



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