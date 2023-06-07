Aydın BŞB'de Firdevs'ten imza



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)MİSLİ.com Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol'dan 24 yaşındaki orta oyuncusu Firdevs Kiremitçi'yi renklerine bağladı. Kariyerinde daha önce Gelişim Koleji ve Çanakkale Belediyespor formalarını da giyen Firdevs, "Bu sene Aydın'da olacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sakatlıksız, çok iyi ve güzel bir sezon diliyorum. Aydın'a da başarılı olabilmek için geldim. Bu sezon Aydın BŞB forması ile ter dökeceğim ve mücadele edeceğim" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-06-07 10:54:30



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