Nazilli Belediyespor'a İzmir'den otobüs desteği

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'a İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs bağışında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli Belediyespor'un hizmetlerinde kullanılması amacıyla Nazilli Belediyesi'ne hibe edilen araç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Programa Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ile yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.Otobüsün hibe olarak kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Otobüsün ilçemizde kazandırılması sürecinde beraber hareket ettiğimiz Meclis Üyesi arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, değerli desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, İzmir Milletvekili Mahir Polat'a, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-06-07 11:29:09



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