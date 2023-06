Efeler 09 SFK - Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-2

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Turgut Doman, Samet Çavuş, Cem Özbay

EFELER 09 SFK: Serkan Nihat (Dk. 46 Emre) (Dk. 106 Berkan), Adnan, Umut Kaya, Furkan Çarkçı (Dk. 100 Murat), Mehmet Bektaş (Dk. 90 Aytaç), Ömer (Dk. 64 Enver Abdullah), Sabutay, Gökhan, İshak, Uğur (Dk. 46 Hakan Can)

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Onur Şemsettin Ender, Nuri Melih, Oğulcan Enes, Batuhan, Bilal (Dk. 84 İbrahim), Mertcan (Dk. 114 Muhammed), İbrahim Serdar (Dk. 53 Mutlu), Tolunay (Dk. 110 Celil), Berk Ali (Dk. 53 Kubilay), Murat Can

GOLLER: Dk. 57 Ömer, Dk. 71 Adnan (Efeler 09 SFK), Dk. 11 Bilal, Dk. 103 (P) Murat Can (Beyoğlu Yeni Çarşı)

SARI KARTLAR: Batuhan, Kubilay, Oğulcan Enes (Efeler 09 SFK), Sabutay, Umut Kaya, Gökhan, Aytaç (Beyoğlu Yeni Çarşı)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı final rövanş maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile uzatmalar sonucunda 2-2 berabere kalan Efeler 09 SFK finale çıkamadı. Aydın Adnan Menderes Staıd'nda ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta konuk ekip 11'inci dakikada Bilal ile öne geçti. Efeler 09 SFK İkinci yarıda 57'nci dakikada Ömer ve 71'inci dakikada Adnan'ın golleri maçı uzatmaya taşıdı. 103'üncü dakikada penaltıdan Murat Can skoru belirleyip İstanbul ekibini 2'nci Lig yolunda finalde Kepez Belediyespor'un rakibi yaptı. Grupta final maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak. Tribündeki yerlerini alamayan Aydınlı futbolseverler maçı stat dışına kurulan dev ekrandan takip ederek takımlarına destek olmaya çalıştı.

11'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Bilal sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden müthiş bir şutla kaleci Serkan'ı avladı: 0-1.

37'nci dakikada Efeler'de İshak'ın pasında Ömer'in ceza sahası dışından şutu üstten az farkla auta çıktı.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada skor eşitlendi. Mehmet Bektaş'ın sağdan kullandığı serbest vuruşu Ömer ceza alanında kafayla ağlara yolladı: 1-1.

71'inci dakikada Efeler üstünlüğü yakaladı. Soldan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Adnan topu önüne alıp vurdu: 2-1.

90 dakika Efeler 09 SFK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

101'inci dakikada kaleci Serkan ceza sahası içinde rakibini düşürünce hakem penaltıya hükmetti. Atışı 103'üncü dakikada kullanan Murat Can takımına turu getirdi: 2-2.

Mücadele 2-2 sona erdi ve Beyoğlu Yeni Çarşı finale yükseldi.

2023-06-07



