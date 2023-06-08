Nazilli'de otogarda bıçaklı, tabancalı kavga; 2'si kardeş, 3 yaralı

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otogarda çıkan kavgada, taksici kardeşler Cihan Terk (35) ve Muhammet Terk (29) bıçakla, Hacı Ali Kızıldağ (46) ise tabancayla ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Nazilli Otogarı'nda meydana geldi. Taksicilik yapan kardeşler Cihan Terk ve Muhammet Terk ile Hacı Ali Kızıldağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hacı Ali Kızıldağ yanındaki bıçakla taksici Cihan Terk'i kalbinden ve karın boşluğundan, kardeşi Muhammet Terk'i de kolundan yaraladı. Cihan Terk ise yaralı halde belinden çıkardığı tabancayla Kızıldağ'a ateş edip, göğsünden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Olayı haber alan tarafların yakınları otogara gelirken, soruşturma başlatan polis geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-06-08 10:00:50



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