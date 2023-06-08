Efeler 09 SFK finali evinde ıskaladı

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AYDIN, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki tarihinin ilk yılında grubu üçüncü sırada tamamlayıp Play-Off'a kalmayı başaran Efeler 09 SFK finali evinde dramatik bir şekilde ıskaladı. Play-Off'ta çeyrek finalde Artvin Hopaspor'u evinde 1-0 yenerek eledikten sonra yarı finalin ilk maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor'a 1-0 yenilen Aydın temsilcisi, iç sahada aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olduğu rövanşta ilk yarıyı yenik kapatmasına rağmen pes etmedi.

Soyunma odasına 1-0 mağlup giren Efeler, ikinci yarıda Ömer ve Adnan'la attığı 2 golle normal süreyi 2-1 önde tamamlayıp maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikalarında kaleci Serkan'ın neden olduğu penaltıyla 104'üncü dakikada beraberlik golünü kalesinde gören Efeler, skoru değiştiremeyince elenmekten kurtulamadı. Aydın ekibi finali göremeyip 2'nci Lig hedefini bu sezon ıskalasa da profesyonel ligdeki ilk yılındaki performansıyla alkış aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-06-08 11:00:08



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