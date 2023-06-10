Nazilli Belediyespor'da seçim ertelendi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig'de sezon biter bitmez olağanüstü kongre kararı alan Nazilli Belediyespor'da ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Siyah-beyazlıların genel kurulu 16 Haziran Cuma günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yapılacak. Nazilli'de affını isteyen Başkan Ünal Önal, kongrede yeniden aday olmayıp görevi devredecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-06-10 10:48:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.