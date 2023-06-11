Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

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AYDIN, (DHA)Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7.52 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Aydın

2023-06-11 08:06:21



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