Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen İ.K., operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozköy Mahallesi'nde İ.K.'nin elindeki tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, dün akşam İ.K.'nin evine operasyon düzenledi. İ.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda; 54 bronz sikke, 2 altın bilezik, 3 altın yüzük, 13 çeşitli ebatlarda obje ve metal arama detektörü ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler, Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-06-14 11:32:21



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