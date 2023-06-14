Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen İ.K., operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozköy Mahallesi'nde İ.K.'nin elindeki tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, dün akşam İ.K.'nin evine operasyon düzenledi. İ.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda; 54 bronz sikke, 2 altın bilezik, 3 altın yüzük, 13 çeşitli ebatlarda obje ve metal arama detektörü ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler, Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-06-14 11:32:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.