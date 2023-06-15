Bir sezonda 2 takımı şampiyon yaptı



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



AYDIN'da 33 yıldan beri amatör futbol antrenörlüğü yapan 61 yaşındaki Adalet Duman, aynı sezonda iki takımı birden şampiyon yaptı. Biri Aydın 1'inci Amatör Lig, diğeri ise 2'nci Amatör Lig'deki 2 takımı da şampiyon yapan Duman, büyük bir başarıya imza attı. Aydın İncirliova´nın Yazıdere Mahallesi'nde küçük yaşlarda futbol ile tanışan daha sonra bir çok amatör takımda futbol oynayan Adalet Duman geçirdiği sakatlık nedeniyle 27 yaşında futbola veda ederek antrenörlüğe başladı.

33 yıldan beri Aydın ve Ege Bölgesi´nde çok sayıda takım çalıştırarak başarılara imza atan Duman, bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 2022-2023 amatör futbol sezonunda Aydın 1'inci Amatör Lig'de Işıklı Demirspor ile anlaşan Adalet Duman takımı grubunda şampiyon yaptı. 1'inci Amatör'de sezonun sona ermesiyle Duman bu kez 2'nci Amatör Lig takımlarından Efeler Ovaeymirspor ile anlaştı. Burada da takımın oynadığı tüm maçları kazanması sağlayan Duman, sezonun bitimine bir hafta kala en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Adalet Duman, "Çocuk yaşlardan beri amatör futbolun içindeyim. Futbola başladığımda nasıl heyecanlıysam şu anda da aynı heyecanla devam ediyorum. Hem futbol oynadığım dönemde hem de antrenörlük yaptığım dönemde büyük sevinçler yaşadım. Ama ilk kez bu sezon 2 takımı aynı sezonda arka arkaya çalıştırma imkanı buldum. 2 takımı bir sezonda şampiyon yapmak benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Futbol hayatımda yüzlerce oyuncunun yetişmesini sağladım. Onlara her zaman kendi kardeşim, arkadaşım ve oğlum gibi gördüm. Bu başarılar tabi ki tek kişilik değil hep birlikte çalışarak yaşanılan bir şey. Bir sezonda 2 şampiyonluk yaşadığım için çok sevinçliyim" dedi.



DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2023-06-15 11:16:15



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