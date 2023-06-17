Kuşadası'nda yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi´nde (TCSG-74) görevli personel tarafından 15 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, denizde 1 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yüzerek Sisam Adası´na geçmeye çalıştığı saptanan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi'ne alındı. Kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-06-17 13:25:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.