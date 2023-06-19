Aydın'da inşaat işçileri arasında keser ve bıçaklı kavga: 1'i polis 7 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da inşaat işçileri arasında keser ve bıçaklı kavga: 1'i polis 7 yaralı

DHA

Aydın'da inşaat işçileri arasında keser ve bıçaklı kavga: 1'i polis 7 yaralı


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgada 1'i polis memuru 7 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen kavga ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Olay bugün saat 16.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeyi çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada 1'i polis memuru, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçiler arasında hastane bahçesinde de arbede yaşandı. Polis, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. İnşaat alanındaki kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan işçilerden İ.O. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İ.O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, diğer 4 yaralı tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-06-19 19:33:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

`Pazara gidiyorum´ deyip evden çıkan Alzheimer hastası, 4 gün sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER `Pazara gidiyorum´ deyip evden çıkan Alzheimer ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Nazilli'de hakkında kayıp ihbarı bulunan kadının cenazesi nehirde bulundu
YEREL HABERLER Nazilli'de hakkında kayıp ihbarı bulunan kadının ...
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı
Aydın'da sağanak sonrası dereler taştı
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak sonrası dereler taştı
Aydın'da incir üreticileri ilekleme için bahçeye girdi
YEREL HABERLER Aydın'da incir üreticileri ilekleme için bahçeye ...
Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'da 2 ölü yunus karaya vurdu
YEREL HABERLER Aydın'da 2 ölü yunus karaya vurdu
Aydın’da yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç söndürüldü
YEREL HABERLER Aydın’da yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç ...
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kuşadası'nda yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan ...
Nazilli Belediyespor'da Ertürk dönemi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Ertürk dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.